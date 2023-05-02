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В ЕП поинтересовались наличием планов увеличения числа западных военных на Украине

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Виктория Пенькова
Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф поинтересовался, есть ли у ЕС планы относительно возможного увеличения численности военных, находящихся на территории Украины. С соответствующим обращением политика к Еврокомиссии ознакомился RT.
В ЕП поинтересовались наличием планов увеличения числа западных военных на Украине
  • AP
  • © Iryna Rybakova

В направленном в ЕК документе де Грааф напомнил, что ранее в интернете появились документы, из которых следует, что на Украине присутствуют военнослужащие из ряда западных государств, в том числе из Соединённых Штатов, Франции, Великобритании и Нидерландов.

В связи с этим он обратился к Еврокомиссии с просьбой привести данные по каждому государству — члену Евросоюза, военнослужащие которого могли или могут действовать на Украине. Если это действительно имело место, евродепутат хотел бы знать, как и на каких условиях это происходило.

Вместе с тем он спросил, может ли ЕК ответить, существуют какие-либо планы и/или признаки увеличения присутствия западных военнослужащих на Украине, «к примеру, путём создания так называемых западных миротворческих сил и/или развёртывания «армии ЕС».

Ранее издание Bild со ссылкой на источники передавало, что немецкие инструкторы обучают украинских военнослужащих вести бой в условиях населённых пунктов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны не скрывают того, что стоят за планированием контрнаступления киевского режима.

Со своей стороны, председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Украина с момента госпереворота превратилась в «полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны».

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