Байден пригласил Маккарти в Белый дом на фоне угрозы дефолта

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Американский лидер Джо Байден пригласил лидеров конгресса, в том числе спикера палаты представителей Кевина Маккарти на встречу в Белом доме 9 мая, сообщает пресс-служба президента США.

«Президент Байден позвонил спикеру Маккарти,... чтобы пригласить его на встречу в Белом доме 9 мая», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что во встрече также примут участие лидер демократического меньшинства палаты представителей Хаким Джеффрис, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл.

Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 1 июня.

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