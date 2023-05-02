Байден пригласил Маккарти в Белый дом на фоне угрозы дефолта
«Президент Байден позвонил спикеру Маккарти,... чтобы пригласить его на встречу в Белом доме 9 мая», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что во встрече также примут участие лидер демократического меньшинства палаты представителей Хаким Джеффрис, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл.
Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 1 июня.