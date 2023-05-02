Байден пригласил Маккарти в Белый дом на фоне угрозы дефолта

Американский лидер Джо Байден пригласил лидеров конгресса, в том числе спикера палаты представителей Кевина Маккарти на встречу в Белом доме 9 мая, сообщает пресс-служба президента США.

«Президент Байден позвонил спикеру Маккарти,... чтобы пригласить его на встречу в Белом доме 9 мая», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что во встрече также примут участие лидер демократического меньшинства палаты представителей Хаким Джеффрис, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл.

Ранее сообщалось, что власти Соединённых Штатов могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 1 июня.