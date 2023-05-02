В Белом доме заявили, что не собираются публиковать данные о потерях ВСУ

Американская администрация не планирует публиковать данные о потерях украинской армии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы никогда не говорим об украинских потерях в войне. И я не думаю, что мы собираемся изменить эту позицию», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.

Он отметил, что Киев при наличии желания может самостоятельно обнародовать данную информацию.

Координатор добавил, что не собирается разглашать информацию, которая может усложнить ситуацию для Украины.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что киевский режим не сможет восполнить потери среди военных.