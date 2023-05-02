В Белом доме заявили, что не собираются публиковать данные о потерях ВСУ

Короткая ссылка
Американская администрация не планирует публиковать данные о потерях украинской армии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы никогда не говорим об украинских потерях в войне. И я не думаю, что мы собираемся изменить эту позицию», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.

Он отметил, что Киев при наличии желания может самостоятельно обнародовать данную информацию.

Координатор добавил, что не собирается разглашать информацию, которая может усложнить ситуацию для Украины.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что киевский режим не сможет восполнить потери среди военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить