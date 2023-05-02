РИА Новости: Пентагон решил не сбивать пролетевший над Гавайями аэростат

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Военные США приняли решение не сбивать воздушный шар неизвестного происхождения, который пролетел над Гавайскими островами, заявил представитель Пентагона.

Отмечается, что аэростат летел в стороне от оборонных объектов и не представлял угрозы для людей и самолётов.

«Опираясь на эти наблюдения, министр обороны согласился с рекомендацией военного командования не применять в отношении шара никаких действий», — цитирует РИА Новости представителя.

Он добавил, что сейчас данный объект находится вне территориальных вод и воздушного пространства Гавайев.

Ранее сообщалось, что военные США отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения.

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