РИА Новости: Пентагон решил не сбивать пролетевший над Гавайями аэростат
Отмечается, что аэростат летел в стороне от оборонных объектов и не представлял угрозы для людей и самолётов.
«Опираясь на эти наблюдения, министр обороны согласился с рекомендацией военного командования не применять в отношении шара никаких действий», — цитирует РИА Новости представителя.
Он добавил, что сейчас данный объект находится вне территориальных вод и воздушного пространства Гавайев.
Ранее сообщалось, что военные США отслеживают воздушный шар неизвестного происхождения.