США с 12 мая отменят требование о вакцинации для прибывающих в страну

В США с 12 мая отменят требование об обязательной вакцинации от коронавируса для тех, кто прибывает в страну воздушным транспортом.

«Мы объявляем, что администрация прекратит действие требования об обязательной вакцинации для сотрудников федеральных ведомств, федеральных работников по контракту и прибывающих международными воздушными рейсами с конца дня 11 мая», — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации, который более трёх лет действовал из-за пандемии коронавируса.

21 декабря Университет Джонса Хопкинса опубликовал данные, согласно которым число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 100 млн.