США с 12 мая отменят требование о вакцинации для прибывающих в страну
«Мы объявляем, что администрация прекратит действие требования об обязательной вакцинации для сотрудников федеральных ведомств, федеральных работников по контракту и прибывающих международными воздушными рейсами с конца дня 11 мая», — говорится в сообщении Белого дома.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации, который более трёх лет действовал из-за пандемии коронавируса.
21 декабря Университет Джонса Хопкинса опубликовал данные, согласно которым число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 100 млн.