ООН: стороны конфликта в Судане согласны на переговоры

В армии Судана и силах быстрого реагирования (спецназе) дали согласие на отправку своих представителей на переговоры.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на спецпосланника Генсека ООН по Судану Волкера Пертеса.

По его словам, если такие переговоры состоятся, то они будут нацелены на установление «стабильного и надёжного» режима прекращения огня, за которым будут следить как суданские, так и международные наблюдатели.

При этом он отметил, что проблемы с проведением переговоров всё ещё существуют.

Ранее сообщалось, что в результате вооружённого конфликта Судан могут покинуть более 800 тыс. человек.