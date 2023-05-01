ООН: стороны конфликта в Судане согласны на переговоры

Короткая ссылка
В армии Судана и силах быстрого реагирования (спецназе) дали согласие на отправку своих представителей на переговоры.
ООН: стороны конфликта в Судане согласны на переговоры
  • AP

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на спецпосланника Генсека ООН по Судану Волкера Пертеса.

По его словам, если такие переговоры состоятся, то они будут нацелены на установление «стабильного и надёжного» режима прекращения огня, за которым будут следить как суданские, так и международные наблюдатели.

При этом он отметил, что проблемы с проведением переговоров всё ещё существуют.

Ранее сообщалось, что в результате вооружённого конфликта Судан могут покинуть более 800 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить