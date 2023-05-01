ООН: стороны конфликта в Судане согласны на переговоры
- AP
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на спецпосланника Генсека ООН по Судану Волкера Пертеса.
По его словам, если такие переговоры состоятся, то они будут нацелены на установление «стабильного и надёжного» режима прекращения огня, за которым будут следить как суданские, так и международные наблюдатели.
При этом он отметил, что проблемы с проведением переговоров всё ещё существуют.
Ранее сообщалось, что в результате вооружённого конфликта Судан могут покинуть более 800 тыс. человек.