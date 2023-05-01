Иордания, Ирак и Сирия договорились о создании рабочей группы по борьбе с наркотрафиком

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Иордания, Ирак и Сирия договорились о совместной работе по борьбе с наркотрафиком.
Иордания, Ирак и Сирия договорились о создании рабочей группы по борьбе с наркотрафиком
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Об этом говорится в итоговом заявлении совещания министров иностранных дел Иордании, Сирии, Ирака, Египта и Саудовской Аравии.

«Будет сформирована рабочая группа по вопросам политики и безопасности между Сирией, Иорданией и Ираком с целью установить источники производства и контрабанды наркотиков из Сирии», — приводит заявление ТАСС.

25 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на переговорах в Москве обсудил с коллегами из Турции, Сирии и Ирана вопросы обеспечения глобальной и региональной безопасности.

В Минобороны Турции назвали конструктивной прошедшую в Москве встречу глав военных ведомств России, Ирана, Сирии и Турции.

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