Эрдоган назвал боевой самолёт пятого поколения KAAN

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что боевой самолёт пятого поколения будет называться KAAN.
Эрдоган назвал боевой самолёт пятого поколения KAAN
  • Gettyimages.ru

«Сегодня мы переживаем очередной исторический день в области обороны и аэрокосмической промышленности», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в Анкаре.

Эрдоган отметил, что самолёт обладает высокой манёвренностью, высокой точностью прицеливания и другими преимуществами.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сделка Анкары и Вашингтона по закупке истребителей F-16 ускорилась после вступления Финляндии в НАТО.

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