Эрдоган назвал боевой самолёт пятого поколения KAAN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что боевой самолёт пятого поколения будет называться KAAN.

«Сегодня мы переживаем очередной исторический день в области обороны и аэрокосмической промышленности», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления в Анкаре.

Эрдоган отметил, что самолёт обладает высокой манёвренностью, высокой точностью прицеливания и другими преимуществами.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сделка Анкары и Вашингтона по закупке истребителей F-16 ускорилась после вступления Финляндии в НАТО.