Решение западных лидеров вступить в открытый конфликт с Россией стало грандиозной катастрофой.

Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

«Уже слишком поздно, чтобы осознать, какой огромной катастрофой было позволить неопытным политикам из США втянуть Запад в военное противостояние с Россией», — написал он в Twitter.

Барака отметил, что европейскому капиталу некого винить, кроме самого себя.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил уверенность, что американская санкционная политика в отношении Москвы провалилась, поскольку Россия в экономическом противостоянии с США обернула ситуацию в свою пользу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.