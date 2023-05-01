Правозащитник Барака: решение Запада вступить в конфликт с Россией обернулось катастрофой
- РИА Новости
Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
«Уже слишком поздно, чтобы осознать, какой огромной катастрофой было позволить неопытным политикам из США втянуть Запад в военное противостояние с Россией», — написал он в Twitter.
Барака отметил, что европейскому капиталу некого винить, кроме самого себя.
Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил уверенность, что американская санкционная политика в отношении Москвы провалилась, поскольку Россия в экономическом противостоянии с США обернула ситуацию в свою пользу.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.