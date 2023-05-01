Правозащитник Барака: решение Запада вступить в конфликт с Россией обернулось катастрофой

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Решение западных лидеров вступить в открытый конфликт с Россией стало грандиозной катастрофой.
Правозащитник Барака: решение Запада вступить в конфликт с Россией обернулось катастрофой
  • РИА Новости

Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

«Уже слишком поздно, чтобы осознать, какой огромной катастрофой было позволить неопытным политикам из США втянуть Запад в военное противостояние с Россией», — написал он в Twitter.

Барака отметил, что европейскому капиталу некого винить, кроме самого себя.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил уверенность, что американская санкционная политика в отношении Москвы провалилась, поскольку Россия в экономическом противостоянии с США обернула ситуацию в свою пользу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.

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