МИД Германии: часть работников представительств ФРГ покинули Россию

Часть сотрудников германских представительств покинули Россию.

Об этом сообщил МИД ФРГ.

В ведомстве напомнили, что в середине марта ряд работников российских дипмиссий покинули Германию.

«Российское правительство, со своей стороны, попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий. Они покинули Россию сегодня, 1 мая», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в посольстве России в Германии заявили, что от россиян в дипмиссию поступило несколько сотен жалоб на травлю и угрозы.

Посольство России направило ноту в МИД Германии из-за дискриминации россиян.