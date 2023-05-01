МИД Германии: часть работников представительств ФРГ покинули Россию

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Часть сотрудников германских представительств покинули Россию.
МИД Германии: часть работников представительств ФРГ покинули Россию
  • РИА Новости

Об этом сообщил МИД ФРГ.

В ведомстве напомнили, что в середине марта ряд работников российских дипмиссий покинули Германию.

«Российское правительство, со своей стороны, попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий. Они покинули Россию сегодня, 1 мая», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в посольстве России в Германии заявили, что от россиян в дипмиссию поступило несколько сотен жалоб на травлю и угрозы.

Посольство России направило ноту в МИД Германии из-за дискриминации россиян.

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