Посол Израиля Бродский: Киев должен опираться на диаспору и свои силы, а не на союзников

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что Киеву необходимо развивать отношения с украинской диаспорой в разных государствах.

По его словам, у Украины так же, как и у Израиля, существуют крупные влиятельные диаспоры в разных странах.

«Диаспоры, особенно в критический момент, очень сильно помогают Израилю. Они выходят на демонстрации, лоббируют израильские интересы, прежде всего в США... Это очень важный ресурс. Это то, что Украина также могла бы развивать», — цитирует его РИА Новости.

Бродский добавил, что в условиях военных действий Украине необходимо полагаться в первую очередь на свои силы в военной сфере.

9 апреля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продлит визы украинским беженцам и продолжит оказывать им помощь.

Кроме того, израильский премьер, комментируя утечку в сеть, предположительно, секретных документов Пентагона, заявил, что его страна не участвует в поставках вооружений Киеву.

По словам Нетаньяху, он не знает, на чём основаны данные сообщения.

Он также заявил, что не знает, каким образом можно решить украинский кризис, при этом отметив, что сделает «всё возможное» для этого, если будет найден путь урегулирования.