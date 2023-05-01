В Нидерландах арестовали водителя с поддельными украинскими правами Бориса Джонсона
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Об этом сообщил телеканал Oogtv.
В материале сказано, что полицейские остановили водителя и поняли, что он находится в нетрезвом состоянии.
В ходе обыска автомобиля они обнаружили поддельные украинские права, выданные на имя бывшего британского премьера Бориса Джонсона.
В них была фотография политика, а также его настоящие место и дата рождения. Срок действия прав истекал в 3000 году.
11 апреля в подконтрольном Украине Запорожье выявили преступную группу, которая занималась изготовлением поддельных паспортов, виз и спецпропусков.
Группировка занималась незаконной легализацией иностранцев на Украине. Для них дельцы изготавливали фальшивые визы, паспорта и виды на жительство. В дальнейшем часть иностранцев планировали выехать в ЕС.