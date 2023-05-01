В Нидерландах арестовали водителя с поддельными украинскими правами Бориса Джонсона

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В городе Гронинген в Нидерландах арестовали водителя с поддельными украинскими водительскими правами на имя экс-премьера Британии Бориса Джонсона.
В Нидерландах арестовали водителя с поддельными украинскими правами Бориса Джонсона
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил телеканал Oogtv.

В материале сказано, что полицейские остановили водителя и поняли, что он находится в нетрезвом состоянии.

В ходе обыска автомобиля они обнаружили поддельные украинские права, выданные на имя бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

В них была фотография политика, а также его настоящие место и дата рождения. Срок действия прав истекал в 3000 году.

11 апреля в подконтрольном Украине Запорожье выявили преступную группу, которая занималась изготовлением поддельных паспортов, виз и спецпропусков.

Группировка занималась незаконной легализацией иностранцев на Украине. Для них дельцы изготавливали фальшивые визы, паспорта и виды на жительство. В дальнейшем часть иностранцев планировали выехать в ЕС.

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