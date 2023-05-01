На коронации в Великобритании будут использоваться кресла предшественников Карла III
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британской газеты The Telegraph, тронное кресло Карла III пользовался его дед, король Георг VI, в 1937 году. Его заново обили, но при этом сохранили оригинальные вышитые гербы.
На спинках других кресел будут вышиты гербы Чарльза и Камиллы.
Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III наденет на коронацию мантию своего деда, британского монарха Георга VI.
В ночь на 18 апреля в Лондоне состоялась репетиция военного парада по случаю коронации короля Великобритании Карла III.