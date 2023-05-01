На коронации в Великобритании будут использоваться кресла предшественников Карла III

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла будут использовать на коронации кресла с церемоний 1953 и 1937 годов в рамках продвижения идеи рационального использования ресурсов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британской газеты The Telegraph, тронное кресло Карла III пользовался его дед, король Георг VI, в 1937 году. Его заново обили, но при этом сохранили оригинальные вышитые гербы.

На спинках других кресел будут вышиты гербы Чарльза и Камиллы.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III наденет на коронацию мантию своего деда, британского монарха Георга VI.

В ночь на 18 апреля в Лондоне состоялась репетиция военного парада по случаю коронации короля Великобритании Карла III.