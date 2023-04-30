Официальный представитель египетского президента Ахмед Фахми сообщил, что Египет и Япония договорились повысить уровень отношений до стратегического партнёрства.

Как сообщает РИА Новости, соответствующие договорённости были достигнуты по итогу переговоров президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и премьер-министра Японии Фумио Кисиду.

«Официальный представитель канцелярии президента республики Ахмед Фахми сообщил, что по итогам египетско-японских переговоров было достигнуто соглашение о повышении отношений между Египтом и Японией до уровня стратегического партнёрства», — говорится в заявлении официального представителя.

Ранее египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Египет считает недопустимым вмешательство извне в кризис в Судане.