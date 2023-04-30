Египет и Япония договорились повысить уровень отношений
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, соответствующие договорённости были достигнуты по итогу переговоров президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и премьер-министра Японии Фумио Кисиду.
«Официальный представитель канцелярии президента республики Ахмед Фахми сообщил, что по итогам египетско-японских переговоров было достигнуто соглашение о повышении отношений между Египтом и Японией до уровня стратегического партнёрства», — говорится в заявлении официального представителя.
Ранее египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Египет считает недопустимым вмешательство извне в кризис в Судане.