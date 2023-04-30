В МИД Судана заявили о возвращении армией страны контроля над районами посольств

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Министр иностранных дел Судана Али ас-Садык Али заявил, что суданская армия возвращает контроль над районами расположения иностранных дипломатических миссий.
В МИД Судана заявили о возвращении армией страны контроля над районами посольств
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Об этом министр рассказал РИА Новости.

По его словам, власти страны делают всё возможное для защиты зданий дипмиссий.

«Это верно, что было много нападений на посольства, однако сейчас армия Судана постепенно возвращает контроль и предотвращает попытки нападений, ограблений и краж в этих местах», — отметил он.

Ранее Министерство здравоохранения Судана сообщило, что жертвами вооружённого конфликта в стране с середины апреля стали 528 человек.

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