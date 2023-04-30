Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в турецкой Малатье

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в турецкой провинции Малатья, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

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Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в районе Акчадаг. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,07 км. Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50 783.