Сийярто: от Зеленского, по счастью, не зависит членство Венгрии в НАТО

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что, «по счастью», членство Венгрии в НАТО не зависит от президента Украины Владимира Зеленского.
Сийярто: от Зеленского, по счастью, не зависит членство Венгрии в НАТО
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«По словам президента Украины Владимира Зеленского, поведение Венгрии неприемлемо для страны — члена НАТО. Ну что ж, по счастью, это не он решает», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто напомнил, что народ Венгрии «уже заплатил чрезвычайно высокую цену» за конфликт на Украине, где погибли многие закарпатские венгры.

24 апреля вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что для вступления Украины в состав НАТО без рисков вооружённого конфликта необходимо одобрение России в формате соглашения.

Она подчеркнула, что Будапешт пока не видит оснований, которые позволили бы стране поддержать расширение НАТО за счёт Украины.

Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки в ходе встречи с коллегами из стран «Бухарестской девятки» призвал их к осторожности в вопросе расширения НАТО.

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