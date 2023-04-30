Corriere della Sera: Госдеп США считает побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии
- AP
Об этом пишет Corriere della Sera.
«Это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны. Я не хочу комментировать слишком много, учитывая тот факт, что итальянцы ещё ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на происшедшее», — сказала представитель Госдепартамента.
20 апреля сообщалось, что карточка предпринимателя Артёма Усса, который покинул место домашнего ареста в Милане и приехал в Москву, исчезла из базы розыска российского МВД.
При попытке проверить, есть ли Артём Усс в базе розыска, появляется надпись «По вашему запросу нет информации», отмечает агентство.
Издание Messaggero сообщило, что итальянские власти заморозили активы российского предпринимателя Артёма Усса.
Речь идёт о небольшой вилле и активах на сумму €160 тыс.