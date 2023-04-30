Corriere della Sera: Госдеп США считает побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии

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В Госдепе Соединённых Штатов расценивают историю с побегом из-под домашнего ареста сына экс-губернатора Красноярского края, предпринимателя Артёма Усса как «грубое нарушение» Россией суверенитета Италии.
Corriere della Sera: Госдеп США считает побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии
  • AP

Об этом пишет Corriere della Sera.

«Это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны. Я не хочу комментировать слишком много, учитывая тот факт, что итальянцы ещё ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на происшедшее», — сказала представитель Госдепартамента.

20 апреля сообщалось, что карточка предпринимателя Артёма Усса, который покинул место домашнего ареста в Милане и приехал в Москву, исчезла из базы розыска российского МВД.

При попытке проверить, есть ли Артём Усс в базе розыска, появляется надпись «По вашему запросу нет информации», отмечает агентство.

Издание Messaggero сообщило, что итальянские власти заморозили активы российского предпринимателя Артёма Усса.

Речь идёт о небольшой вилле и активах на сумму  €160 тыс.

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