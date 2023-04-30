Министр обороны Акар: представители России, Украины и Турции обсудят зерновую сделку

Представители России, Украины и Турции в ближайшее время обсудят вопросы продления зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.

Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар в интервью Habertürk.

«Мы договорились, что в ближайшие дни представители России, Украины и Турции на уровне заместителей министров встретятся для обсуждения вопросов, касающихся зерновой инициативы», — цитирует его ТАСС.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин 29 апреля заявил, что прогресса в выполнении требований России по зерновой сделке пока нет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления сделки.

Как отметили в Анкаре, проблемы с российской частью сделки возникают из-за США и Великобритании.