Министр обороны Акар: представители России, Украины и Турции обсудят зерновую сделку

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Представители России, Украины и Турции в ближайшее время обсудят вопросы продления зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.
Министр обороны Акар: представители России, Украины и Турции обсудят зерновую сделку
  • РИА Новости

Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар в интервью Habertürk.

«Мы договорились, что в ближайшие дни представители России, Украины и Турции на уровне заместителей министров встретятся для обсуждения вопросов, касающихся зерновой инициативы», — цитирует его ТАСС.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин 29 апреля заявил, что прогресса в выполнении требований России по зерновой сделке пока нет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления сделки.

Как отметили в Анкаре, проблемы с российской частью сделки возникают из-за США и Великобритании.

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