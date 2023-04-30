Главы МИД арабских государств обсудят возвращение Сирии в ЛАГ
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Об этом заявил иорданский МИД.
«Иордания примет завтра, 1 мая, встречу министров иностранных дел Королевства Иордания, Саудовской Аравии, Ирака, Египта с министром иностранных дел Сирии. Эта встреча проводится в продолжение консультативной встречи стран Персидского залива, Иордании, Ирака и Египта, которая прошла 14 апреля в Джидде», — сказано в заявлении, которое приводит РИА Новости.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что власти Сирии и Египта начали предварительные переговоры о полном восстановлении дипотношений после разрыва более чем на десять лет.