Главы МИД арабских государств обсудят возвращение Сирии в ЛАГ

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Главы МИД Сирии, Египта, Ирака, Саудовской Аравии и Иордании проведут встречу в Аммане 1 мая, они продолжат консультации по возвращению Сирии в Лигу арабских государств.
Главы МИД арабских государств обсудят возвращение Сирии в ЛАГ
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Об этом заявил иорданский МИД.

«Иордания примет завтра, 1 мая, встречу министров иностранных дел Королевства Иордания, Саудовской Аравии, Ирака, Египта с министром иностранных дел Сирии. Эта встреча проводится в продолжение консультативной встречи стран Персидского залива, Иордании, Ирака и Египта, которая прошла 14 апреля в Джидде», — сказано в заявлении, которое приводит РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что власти Сирии и Египта начали предварительные переговоры о полном восстановлении дипотношений после разрыва более чем на десять лет.

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