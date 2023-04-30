Байден заявил, что администрация США ищет возможности для освобождения Гершковича

Американская администрация находится в поиске инструментов для освобождения арестованного в России за шпионаж корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявил президент США Джо Байден.

«Мы каждый день работаем, чтобы обеспечить его освобождение. Ищем возможности и инструменты для его возвращения домой. Мы сохраняем надежду», — цитирует его ТАСС.

Байден заверил, что он и его администрация «не перестанут бороться».

Ранее сообщалось о встрече американского лидера с семьёй Гершковича.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

В МИД России сообщили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.



