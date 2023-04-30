Президент Украины Владимир Зеленский вынужден будет потерять территории государства для того, чтобы сохранить лицо США, заявил обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон.

Автор материала утверждает, что Киеву не удастся победить в конфликте с Москвой.

«Чтобы украинское правительство согласилось на меньшее, чем полный возврат утраченных регионов, США придётся оказать давление, и сделать это публично, чтобы мировое сообщество обратило внимание», — написал он.

Лэрисон отметил, что призывы к эскалации до тех пор, пока украинцы не успокоятся, загонят Белый дом в ловушку.

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб ранее заявил, что, судя по слитым документам Пентагона, американский лидер Джо Байден скрыл истинное положение дел на Украине.

21 марта Биб заявил, что существуют признаки, говорящие о риске для Байдена попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть позиции Соединённых Штатов на международной арене.