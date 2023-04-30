DЕ: в Британии испугались возможного удара России на подводные линии энергоснабжения

Россия может атаковать Великобританию, повредив соединяющие страну с материком подводные линии энергоснабжения и интернет-кабели, заявил сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес.

«Национальная электросеть Великобритании зависит от мощных подводных кабелей... в результате саботажа возникнут перебои в подаче электроэнергии, которые парализуют страну», — сказал он в комментарии The Daily Express.

По словам собеседника издания, такой удар может привести к проблемам с интернетом, в результате чего не смогут работать университеты, медучреждения и разные предприятия. Менезес добавил, что на данный момент функционирование государства в целом зависит от корректной работы кабелей общей протяжённостью более 1 млн км.

Ранее Bloomberg писал, что власти Великобритании готовят план аварийного энергоснабжения на территории королевства на случай «худшего сценария», в том числе речь идёт о возможности нормирования подачи электроэнергии потребителям.

В августе Великобритания приступила к импорту сжиженного природного газа из Австралии на фоне энергетического кризиса в европейских странах.