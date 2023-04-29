Замглавы МИД Вершинин: прогресса в исполнении российской части зерновой сделки нет

Прогресса в выполнении требований России по зерновой сделке пока нет, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Пока я повторю то, что мы говорим публично на разных уровнях: у нас нет конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о прогрессе в выполнении наших требований», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал обоснованными претензии российской стороны к реализации зерновой сделки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления зерновой сделки.