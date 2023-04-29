The Sun: в пабе в Британии нашли секретные документы о подводной лодке HMS Anson

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Секретные документы, в которых содержалась информация о подводной лодке HMS Anson, обнаружили в туалете паба в британском графстве Камбрия.

Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

«Я зашёл в туалет, и документы лежали на полу в кабинке... Любой мог найти их», — рассказал собеседник издания.

По его словам, на обнаруженных документах значился британский гриф секретности.

Ранее The New York Times писала, что множество секретных документов Пентагона за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие.

Лидером группы был 21-летний сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра.

Подлинность опубликованных в сети документов не подтверждена.

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