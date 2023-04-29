The Sun: в пабе в Британии нашли секретные документы о подводной лодке HMS Anson
Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.
«Я зашёл в туалет, и документы лежали на полу в кабинке... Любой мог найти их», — рассказал собеседник издания.
По его словам, на обнаруженных документах значился британский гриф секретности.
Ранее The New York Times писала, что множество секретных документов Пентагона за последние несколько месяцев были опубликованы в чате небольшого сообщества, в котором обсуждались видеоигры и оружие.
Лидером группы был 21-летний сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра.
Подлинность опубликованных в сети документов не подтверждена.