Украинский президент Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой представителей Республиканской партии США в связи с продвижением либеральной повестки. Такое мнение высказал обозреватель Бобби Миллер в статье для издания National Review.

По мнению обозревателя, украинский лидер мог бы провести мастер-класс по самосаботажу.

Миллер подчеркнул, что Зеленскому стоит скорректировать выбранный курс, чтобы продолжить получать поддержку от Вашингтона в будущем.

«Если республиканец доберётся до Белого дома в 2024 году, он или она, скорее всего, будут гораздо меньше сочувствовать Украине», — заключил он.

Ранее экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что США должны скорректировать поддержку Украины, чтобы побудить Киев сесть за стол переговоров.