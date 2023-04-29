National Review: продвижение либеральной повестки со стороны Зеленского угрожает Украине
По мнению обозревателя, украинский лидер мог бы провести мастер-класс по самосаботажу.
Миллер подчеркнул, что Зеленскому стоит скорректировать выбранный курс, чтобы продолжить получать поддержку от Вашингтона в будущем.
«Если республиканец доберётся до Белого дома в 2024 году, он или она, скорее всего, будут гораздо меньше сочувствовать Украине», — заключил он.
Ранее экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что США должны скорректировать поддержку Украины, чтобы побудить Киев сесть за стол переговоров.