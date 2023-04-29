Американские сухопутные силы приостановили полёты авиации после крушения ряда вертолётов
«Решение оставляет на земле всех армейских лётчиков», — приводит текст релиза РИА Новости.
Отмечается, что приостановка будет действовать, пока все лётчики не пройдут необходимые тренировки.
28 апреля трое военнослужащих погибли в результате крушения двух вертолётов американской армии на Аляске.
7 апреля издание Daily Mail сообщило, что топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин погиб в результате крушения самолёта у побережья Флориды.
6 апреля телеканал NBC сообщил, что четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта Piper PA-32 у побережья американского штата Флорида.