Американские сухопутные силы приостановили полёты авиации после крушения ряда вертолётов

Сухопутные войска Соединённых Штатов сообщили о приостановке полётов своей авиации после гибели людей при крушении ряда вертолётов.

«Решение оставляет на земле всех армейских лётчиков», — приводит текст релиза РИА Новости.

Отмечается, что приостановка будет действовать, пока все лётчики не пройдут необходимые тренировки.

28 апреля трое военнослужащих погибли в результате крушения двух вертолётов американской армии на Аляске.

7 апреля издание Daily Mail сообщило, что топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon Джефф Лампкин погиб в результате крушения самолёта у побережья Флориды.

6 апреля телеканал NBC сообщил, что четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта Piper PA-32 у побережья американского штата Флорида.