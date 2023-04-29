Президент Кипра Христодулидис предложил ЕС использовать энергоресурсы Средиземноморья

Короткая ссылка
Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья не в состоянии полностью заменить Европе природный газ из России, но они могут покрыть около 15% потребностей Европейского союза.

Об этом, как пишет РИА Новости, кипрский лидер сказал в ходе выступления на Дельфийском экономическом форуме.

Он добавил, что кипрские власти рассчитывают на техническую и финансовую поддержку со стороны ЕС.

«Чтобы мы могли использовать потенциал региона, который запасами энергоресурсов, по мнению экспертов, по мнению тех, кто знает лучше нас, может покрыть 15—16% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет», — подчеркнул президент.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить