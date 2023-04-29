Президент Кипра Христодулидис предложил ЕС использовать энергоресурсы Средиземноморья
Об этом, как пишет РИА Новости, кипрский лидер сказал в ходе выступления на Дельфийском экономическом форуме.
Он добавил, что кипрские власти рассчитывают на техническую и финансовую поддержку со стороны ЕС.
«Чтобы мы могли использовать потенциал региона, который запасами энергоресурсов, по мнению экспертов, по мнению тех, кто знает лучше нас, может покрыть 15—16% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет», — подчеркнул президент.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.
По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.