Эрдоган заявил о готовности Турции работать с ООН над урегулированием конфликта на Украине
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера, опубликованное в СМИ Турции.
«Эрдоган заявил Гутеррешу, что Турция готова любыми способами помочь ООН, чтобы положить конец конфликту на Украине», — говорится в сообщении.
Также турецкий лидер заявил, что Турция готова участвовать в рабочей группе при достижении соглашения по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.
Кроме того, он сообщил о готовности Турции совместно с ООН наладить диалог в Судане.