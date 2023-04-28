Эрдоган заявил о готовности Турции работать с ООН над урегулированием конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу о готовности Анкары работать с ООН над урегулированием конфликта на Украине.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера, опубликованное в СМИ Турции.

«Эрдоган заявил Гутеррешу, что Турция готова любыми способами помочь ООН, чтобы положить конец конфликту на Украине», — говорится в сообщении.

Также турецкий лидер заявил, что Турция готова участвовать в рабочей группе при достижении соглашения по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.

Кроме того, он сообщил о готовности Турции совместно с ООН наладить диалог в Судане.