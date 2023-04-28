В ОДКБ готовят предложение о включении боевой авиации в состав коллективных авиасил

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Начальник объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров заявил, что в ОДКБ готовят предложение о включении боевой авиации в состав коллективных авиационных сил.
В ОДКБ готовят предложение о включении боевой авиации в состав коллективных авиасил
  • © Организация Договора о коллективной безопасности

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления по случаю 20-летия объединённого штаба ОДКБ.

«Готовится предложение высшему руководству о кардинальном усовершенствовании авиационной компоненты, предусматривающем включение в состав коллективных авиационных сил боевой авиации», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это также потребует уточнения структуры, задач, порядка организации управления и всестороннего обеспечения авиационных сил.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с генеральным секретарём ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

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