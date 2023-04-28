В ОДКБ готовят предложение о включении боевой авиации в состав коллективных авиасил
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Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления по случаю 20-летия объединённого штаба ОДКБ.
«Готовится предложение высшему руководству о кардинальном усовершенствовании авиационной компоненты, предусматривающем включение в состав коллективных авиационных сил боевой авиации», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, это также потребует уточнения структуры, задач, порядка организации управления и всестороннего обеспечения авиационных сил.
Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с генеральным секретарём ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.