В ОДКБ готовят предложение о включении боевой авиации в состав коллективных авиасил

Начальник объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров заявил, что в ОДКБ готовят предложение о включении боевой авиации в состав коллективных авиационных сил.

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления по случаю 20-летия объединённого штаба ОДКБ.

«Готовится предложение высшему руководству о кардинальном усовершенствовании авиационной компоненты, предусматривающем включение в состав коллективных авиационных сил боевой авиации», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это также потребует уточнения структуры, задач, порядка организации управления и всестороннего обеспечения авиационных сил.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с генеральным секретарём ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.