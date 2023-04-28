Британия поставит Польше комплексы ПВО с ракетами CAMM на сумму $2,4 млрд

Великобритания развернёт в Польше комплексы ПВО с зенитными управляемыми ракетами CAMM, сумма сделки составит £1,9 млрд (около $2,4 млрд).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Соединённого Королевства.

Отмечается, что британские власти оснастят ракетами CAMM и пусковыми установками 22 польские батареи противовоздушной обороны.

Газета Süddeutsche Zeitung ранее писала, что германское правительство 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву истребители советского производства.

Речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.