Британия поставит Польше комплексы ПВО с ракетами CAMM на сумму $2,4 млрд
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Соединённого Королевства.
Отмечается, что британские власти оснастят ракетами CAMM и пусковыми установками 22 польские батареи противовоздушной обороны.
Газета Süddeutsche Zeitung ранее писала, что германское правительство 13 апреля разрешит Варшаве передать Киеву истребители советского производства.
Речь идёт о пяти истребителях МиГ-29, которые стояли на вооружении ГДР, а после воссоединения Германии были проданы в 2002 году Польше.