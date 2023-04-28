МИД Молдавии: посол Васнецов будет вызван из-за заявлений российских властей

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Посол России в Кишинёве Олег Васнецов будет вызван в МИД Молдавии из-за заявлений со стороны российских официальных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Молдавии.

«Подчеркнём тот факт, что посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений по поводу заявлений, направленных против нашей страны», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла вести диалог с властями Молдавии, так как «местные начальники её продали Румынии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Молдавия уже уничтожила свой язык, а сейчас урезает суверенитет.

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