МИД Молдавии: посол Васнецов будет вызван из-за заявлений российских властей

Посол России в Кишинёве Олег Васнецов будет вызван в МИД Молдавии из-за заявлений со стороны российских официальных лиц.

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Молдавии.

«Подчеркнём тот факт, что посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений по поводу заявлений, направленных против нашей страны», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москве нет смысла вести диалог с властями Молдавии, так как «местные начальники её продали Румынии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Молдавия уже уничтожила свой язык, а сейчас урезает суверенитет.