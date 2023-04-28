Hill: политика Байдена позволяет России и Китаю срывать интересы Запада

Внешняя политика американского президента Джо Байдена позволяет России и Китаю срывать интересы Запада.

Об этом пишут обозреватели Марк Тот и Джонатан Суит для издания The Hill.

«В то время как администрация Белого дома продолжает бессистемно "поворачивать" от одного регионального кризиса к другому, российский и китайский лидеры одновременно бросают вызов Вашингтону на глобальном уровне», — говорится в публикации.

Ранее Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили визит главы Франции в Китай.

Также американский президент обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен военную и экономическую помощь Украине, а также намерение вводить новые санкции против России.