В Минобороны Турции заявили об обстреле своего самолёта в Судане
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого военного ведомства.
«Наш эвакуационный самолёт С-130, направлявшийся в аэропорт Вади-Сейдна для эвакуации наших граждан, был обстрелян из стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что самолёт благополучно приземлился, а турецкий персонал не пострадал.
Ранее МИД Индии в своих социальных сетях сообщил, что военно-транспортные самолёты и корабли ВМС страны вывезли около 1100 индийских граждан из Судана.