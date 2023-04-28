В Минобороны Турции заявили об обстреле своего самолёта в Судане

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Минобороны Турции сообщило о факте обстрела своего эвакуационного самолёта С-130 в Судане.
В Минобороны Турции заявили об обстреле своего самолёта в Судане
  • © AP Photo / Marwan Ali

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого военного ведомства.

«Наш эвакуационный самолёт С-130, направлявшийся в аэропорт Вади-Сейдна для эвакуации наших граждан, был обстрелян из стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что самолёт благополучно приземлился, а турецкий персонал не пострадал.

Ранее МИД Индии в своих социальных сетях сообщил, что военно-транспортные самолёты и корабли ВМС страны вывезли около 1100 индийских граждан из Судана.

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