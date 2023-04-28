МИД Испании подтвердил вызов посла России
В Министерстве иностранных дел Испании подтвердили информацию о том, что посол России Юрий Клименко был вызван в испанский МИД из-за публикации российского диппредставительства в соцсети.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС.
«Подтверждаем», — сказали в министерстве.
Ранее СМИ писали, что российского посла в Мадриде Юрия Клименко вызвали в МИД Испании из-за публикации российского диппредставительства в соцсети.
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