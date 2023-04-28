Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла Соединённых Штатов Линн Трейси об отсутствии разногласий с народом России.

Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.

«Народ России убивают по наводке Соединённых Штатов, на деньги Соединённых Штатов, из оружия Соединённых Штатов, руками режима, приведённого к власти Соединёнными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединёнными Штатами», — заявила Захарова.

Ранее Трейси заявила, что получившие визы российские журналисты из пула главы МИД России Сергея Лаврова могли полететь в США на заседание Совбеза ООН.

Она подчеркнула, что Вашингтон серьёзно относится к обязательствам страны — хозяйки штаб-квартиры ООН.

Захарова ответила на слова Трейси, отметив, что США любят выдавать визы уже после того, как прошёл срок полёта.

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