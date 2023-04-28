Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с народом России
Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.
«Народ России убивают по наводке Соединённых Штатов, на деньги Соединённых Штатов, из оружия Соединённых Штатов, руками режима, приведённого к власти Соединёнными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединёнными Штатами», — заявила Захарова.
Ранее Трейси заявила, что получившие визы российские журналисты из пула главы МИД России Сергея Лаврова могли полететь в США на заседание Совбеза ООН.
Она подчеркнула, что Вашингтон серьёзно относится к обязательствам страны — хозяйки штаб-квартиры ООН.
Захарова ответила на слова Трейси, отметив, что США любят выдавать визы уже после того, как прошёл срок полёта.