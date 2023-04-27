США объявили о санкциях против ФСБ России за «незаконное удержание» американцев

США объявили о санкциях против Федеральной службы безопасности России за «незаконное удержание» американцев на российской территории.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США.

Отмечается, что 27 апреля США заявили, что вводят новые санкции против России и Ирана за задержание американских граждан. В том числе меры ввели против ФСБ.

«Это лишь первый шаг программы наших действий», — сказал он.

1 апреля украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции сроком на десять лет против ФСБ, ФСО, Совета Федерации и Министерства финансов России.