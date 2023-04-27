США объявили о санкциях против ФСБ России за «незаконное удержание» американцев

Короткая ссылка
США объявили о санкциях против Федеральной службы безопасности России за «незаконное удержание» американцев на российской территории.
США объявили о санкциях против ФСБ России за «незаконное удержание» американцев
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США.

Отмечается, что 27 апреля США заявили, что вводят новые санкции против России и Ирана за задержание американских граждан. В том числе меры ввели против ФСБ.

«Это лишь первый шаг программы наших действий», — сказал он.

1 апреля украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции сроком на десять лет против ФСБ, ФСО, Совета Федерации и Министерства финансов России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить