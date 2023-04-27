США объявили о санкциях против ФСБ России за «незаконное удержание» американцев
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США.
Отмечается, что 27 апреля США заявили, что вводят новые санкции против России и Ирана за задержание американских граждан. В том числе меры ввели против ФСБ.
«Это лишь первый шаг программы наших действий», — сказал он.
1 апреля украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции сроком на десять лет против ФСБ, ФСО, Совета Федерации и Министерства финансов России.