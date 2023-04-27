Посольство России направило МИД Франции протест из-за облёта вертолётом здания дипмиссии

Российское посольство в Париже направило ноту протеста в МИД Франции в связи с облётом французским вертолётом территории российской дипмиссии.

В посольстве рассказали, что инцидент произошёл несколько недель назад.

«В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего», — приводит ТАСС заявление.

В дипмиссии подчеркнули, что Париж до сих пор не дал вразумительного ответа по данной ситуации.

Ранее стало известно, что старшего дипломата посольства США вызвали в МИД России, ему вручили ноту протеста.

Отмечается, что протест связан с действиями дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула главы МИД России Сергея Лаврова для сопровождения его в рамках российского председательства в СБ ООН в Нью-Йорке.