Посольство России направило МИД Франции протест из-за облёта вертолётом здания дипмиссии

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Российское посольство в Париже направило ноту протеста в МИД Франции в связи с облётом французским вертолётом территории российской дипмиссии.
Посольство России направило МИД Франции протест из-за облёта вертолётом здания дипмиссии
  • Gettyimages.ru

В посольстве рассказали, что инцидент произошёл несколько недель назад.

«В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего», — приводит ТАСС заявление.

В дипмиссии подчеркнули, что Париж до сих пор не дал вразумительного ответа по данной ситуации.

Ранее стало известно, что старшего дипломата посольства США вызвали в МИД России, ему вручили ноту протеста.

Отмечается, что протест связан с действиями дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула главы МИД России Сергея Лаврова для сопровождения его в рамках российского председательства в СБ ООН в Нью-Йорке.

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