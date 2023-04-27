Посольство России направило МИД Франции протест из-за облёта вертолётом здания дипмиссии
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В посольстве рассказали, что инцидент произошёл несколько недель назад.
«В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего», — приводит ТАСС заявление.
В дипмиссии подчеркнули, что Париж до сих пор не дал вразумительного ответа по данной ситуации.
Ранее стало известно, что старшего дипломата посольства США вызвали в МИД России, ему вручили ноту протеста.
Отмечается, что протест связан с действиями дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула главы МИД России Сергея Лаврова для сопровождения его в рамках российского председательства в СБ ООН в Нью-Йорке.