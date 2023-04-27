Экс-полковник ВС США Макгрегор предупредил Зеленского о последствиях отказа от диалога

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Полковник Вооружённых сил США в отставке Дуглас Макгрегор предупредил Владимира Зеленского, что отказ от переговоров с Россией приведёт к его смещению с поста президента Украины в будущем.
Экс-полковник ВС США Макгрегор предупредил Зеленского о последствиях отказа от диалога
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Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, перед Зеленским стоит сложный вопрос о том, что ему теперь делать.

«Потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведёт к потере им власти», — цитирует РИА Новости Макгрегора.

Аналитик добавил, что если риторика Зеленского не поменяется, то это может нанести сильный удар по его политической карьере в будущем. 

Также Макгрегор выразил мнение, что единственным путём для Киева избежать больших потерь могли бы стать переговоры с Москвой на данном этапе.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что украинские военные хотят убить Зеленского из-за его предательства.

По его словам, проблема коррупции в украинской армии достигла апогея и украинские солдаты об этом знают.

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