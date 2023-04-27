Экс-полковник ВС США Макгрегор предупредил Зеленского о последствиях отказа от диалога
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Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, перед Зеленским стоит сложный вопрос о том, что ему теперь делать.
«Потому что трудно сказать, что станет последней каплей и приведёт к потере им власти», — цитирует РИА Новости Макгрегора.
Аналитик добавил, что если риторика Зеленского не поменяется, то это может нанести сильный удар по его политической карьере в будущем.
Также Макгрегор выразил мнение, что единственным путём для Киева избежать больших потерь могли бы стать переговоры с Москвой на данном этапе.
Ранее Макгрегор выразил мнение, что украинские военные хотят убить Зеленского из-за его предательства.
По его словам, проблема коррупции в украинской армии достигла апогея и украинские солдаты об этом знают.