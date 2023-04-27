Захарова: ряд стран обращались к России для решения вопросов безопасности граждан в Судане

Ряд стран обращались к России для решения вопросов безопасности своих граждан в Судане в связи с вооружённым конфликтом.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности российских граждан в Судане.

«Действительно, и к нам обращаются другие страны по этому вопросу, и мы находимся в контакте с целым рядом государств», — заявила Захарова.

Ранее в суданском Министерстве здравоохранения сообщили, что количество погибших в результате вооружённых столкновений в Судане возросло до 512.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.