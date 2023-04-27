Аналитик Ерёмина: США довлеют над странами Евросоюза в военно-политическом плане

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT заявление депутата Европарламента от Ирландии Мика Уоллеса о том, что отказ от сближения с Россией нанёс Европе большой ущерб.
Аналитик Ерёмина: США довлеют над странами Евросоюза в военно-политическом плане
  • РИА Новости

Ерёмина подчеркнула, что это «рациональный и прагматичный голос». Но при этом эксперт отметила, что даже те представители европейских стран, которые более или менее открыто заявляют об этой проблеме, «не смеют говорить о причинах тех событий, которые произошли».

Аналитик добавила, что европейские политики не высказываются о необходимости пересмотреть отношения с США, поскольку решение о разрыве связей с Россией было принято «из-за несуверенности европейских стран».

«Над ЕС довлеют в военно-политическом плане США. Это главная проблема», — подчеркнула она.

Ранее депутат ЕП Уоллес заявил, что отказ от сближения с Россией нанёс Европе большой ущерб.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия и другие страны могут забить гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений Запада.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить