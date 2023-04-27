Аналитик Ерёмина: США довлеют над странами Евросоюза в военно-политическом плане

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT заявление депутата Европарламента от Ирландии Мика Уоллеса о том, что отказ от сближения с Россией нанёс Европе большой ущерб.

Ерёмина подчеркнула, что это «рациональный и прагматичный голос». Но при этом эксперт отметила, что даже те представители европейских стран, которые более или менее открыто заявляют об этой проблеме, «не смеют говорить о причинах тех событий, которые произошли».

Аналитик добавила, что европейские политики не высказываются о необходимости пересмотреть отношения с США, поскольку решение о разрыве связей с Россией было принято «из-за несуверенности европейских стран».

«Над ЕС довлеют в военно-политическом плане США. Это главная проблема», — подчеркнула она.

Ранее депутат ЕП Уоллес заявил, что отказ от сближения с Россией нанёс Европе большой ущерб.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия и другие страны могут забить гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений Запада.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.