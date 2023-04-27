Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему возвращения Украины в границы 1991 года

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины в границы 1991 года.
Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали тему возвращения Украины в границы 1991 года
  • РИА Новости

«Нет, об этом речи не шло», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, шла ли об этом речь.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.

Также он заявил, что, по мнению Киева, территориальную целостность Украины нужно восстановить в пределах границ 1991 года.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.

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