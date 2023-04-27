Столтенберг: страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены Североатлантического альянса предоставили Украине почти все обещанные боевые машины.

«Более 98% обещанных Украине боевых машин было поставлено», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг отметил, что страны НАТО поставили Украине в общей сложности 1550 бронемашин и 230 танков.

Ранее командующий Объединёнными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила почти все обещанные Западом танки и бронемашины.

Командующий украинскими войсками генерал Сергей Мельник выразил мнение, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники.