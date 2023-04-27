Столтенберг: страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины
- РИА Новости
«Более 98% обещанных Украине боевых машин было поставлено», — цитирует его РИА Новости.
Столтенберг отметил, что страны НАТО поставили Украине в общей сложности 1550 бронемашин и 230 танков.
Ранее командующий Объединёнными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила почти все обещанные Западом танки и бронемашины.
Командующий украинскими войсками генерал Сергей Мельник выразил мнение, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники.