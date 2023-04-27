Минпромторг: страны ОДКБ должны развивать кооперацию по выпуску военной продукции

Короткая ссылка
Страны ОДКБ должны развивать научно-производственную кооперацию по выпуску продукции военного назначения, её модернизации и ремонту.
Минпромторг: страны ОДКБ должны развивать кооперацию по выпуску военной продукции
  • РИА Новости

Об этом заявил вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран — участниц организации.

«Мы встречаемся в непростой период геополитической нестабильности. Это ещё более актуализирует задачу интенсивного наращивания оборонного потенциала государств — членов ОДКБ», — заявил Мантуров. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что одним из основных инструментов достижения этой цели является развитие научно-производственной кооперации по выпуску продукции военного назначения, её модернизации и ремонту.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать разработку программы предпринимательского роста российских компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить