Минпромторг: страны ОДКБ должны развивать кооперацию по выпуску военной продукции

Страны ОДКБ должны развивать научно-производственную кооперацию по выпуску продукции военного назначения, её модернизации и ремонту.

Об этом заявил вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран — участниц организации.

«Мы встречаемся в непростой период геополитической нестабильности. Это ещё более актуализирует задачу интенсивного наращивания оборонного потенциала государств — членов ОДКБ», — заявил Мантуров. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что одним из основных инструментов достижения этой цели является развитие научно-производственной кооперации по выпуску продукции военного назначения, её модернизации и ремонту.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать разработку программы предпринимательского роста российских компаний.