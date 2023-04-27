Суд в Японии дал российскому моряку с судна «Амур» три года с отсрочкой на пять лет
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что «Амур» два года назад столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару», из-за чего трое из пяти японских рыбаков погибли.
По словам адвоката Добрянского Нориаки Накамура, его подзащитный признан виновным, но не будет отбывать наказание в тюрьме Лишь в случае повторного правонарушения срок по данному приговору будет добавлен к новому.
В июне 2021 года помощника капитана российского траулера «Амур» задержали в Японии в рамках расследования инцидента с гибелью трёх человек при столкновении с японским судном.