Суд в Японии дал российскому моряку с судна «Амур» три года с отсрочкой на пять лет

Окружной суд города Асахикава в Японии вынес приговор Павлу Добрянскому, третьему помощнику капитана с российского судна «Амур», назначив ему три года лет лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что «Амур» два года назад столкнулся с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару», из-за чего трое из пяти японских рыбаков погибли.

По словам адвоката Добрянского Нориаки Накамура, его подзащитный признан виновным, но не будет отбывать наказание в тюрьме Лишь в случае повторного правонарушения срок по данному приговору будет добавлен к новому.

В июне 2021 года помощника капитана российского траулера «Амур» задержали в Японии в рамках расследования инцидента с гибелью трёх человек при столкновении с японским судном.