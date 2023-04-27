Спикер Маккарти: демократы в сенате и Байден ничего не сделали для экономики США

Короткая ссылка
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что демократическая партия, контролирующая сенат Соединённых Штатов, не предприняла никаких действий для экономики страны, а американский лидер Джо Байден ставит её под угрозу.

«Президент больше не может ставить экономику под угрозу. Мы подняли потолок госдолга и отправили его в сенат. Мы сделали свою работу. Но сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер «думает, что у него план, то пусть представит его».

Маккарти добавил, что многие демократы желают начала обсуждения проблемы госдолга с республиканцами.

Ранее палата представителей американского конгресса приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов.

Отмечается, что документ поддержали 217 конгрессменов, в то время как 215 членов палаты представителей выступили против.

В данный момент законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.

12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) подготовил доклад, в котором спрогнозировал рост госдолга США до 122,2% ВВП в 2023 году и более 136% ВВП к 2028-му.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить