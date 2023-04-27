Спикер Маккарти: демократы в сенате и Байден ничего не сделали для экономики США

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что демократическая партия, контролирующая сенат Соединённых Штатов, не предприняла никаких действий для экономики страны, а американский лидер Джо Байден ставит её под угрозу.

«Президент больше не может ставить экономику под угрозу. Мы подняли потолок госдолга и отправили его в сенат. Мы сделали свою работу. Но сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер «думает, что у него план, то пусть представит его».

Маккарти добавил, что многие демократы желают начала обсуждения проблемы госдолга с республиканцами.

Ранее палата представителей американского конгресса приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов.

Отмечается, что документ поддержали 217 конгрессменов, в то время как 215 членов палаты представителей выступили против.

В данный момент законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.

12 апреля Международный валютный фонд (МВФ) подготовил доклад, в котором спрогнозировал рост госдолга США до 122,2% ВВП в 2023 году и более 136% ВВП к 2028-му.