Министр экономики Аргентины Масса заявил о переходе на оплату импорта из КНР в юанях

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Аргентина из-за проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из КНР в юанях.

Об этом заявил министр экономики страны Серхио Масса.

«Мы активируем своп с Китаем... что нам позволит платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов, начиная с мая», — цитирует его РИА Новости.

По его словам худшая засуха в истории Аргентины сократила экспорт на $15 млрд и поставила перед страной задачу поддержания резервов для обеспечения импорта ключевых товаров и ресурсов.

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