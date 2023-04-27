Министр экономики Аргентины Масса заявил о переходе на оплату импорта из КНР в юанях

Аргентина из-за проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из КНР в юанях.

Об этом заявил министр экономики страны Серхио Масса.

«Мы активируем своп с Китаем... что нам позволит платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов, начиная с мая», — цитирует его РИА Новости.

По его словам худшая засуха в истории Аргентины сократила экспорт на $15 млрд и поставила перед страной задачу поддержания резервов для обеспечения импорта ключевых товаров и ресурсов.