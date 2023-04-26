Антонов: Россия максимально использует контакты с США для объяснения целей СВО
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По его словам, у посольства России есть контакты с Госдепом и Белым домом, но «они крайне редки и в основном сводятся к тому, чтобы сделать тот или иной демарш в отношении политики Российской Федерации».
«Но такие контакты у нас сохраняются, максимально их используем для того, чтобы донести российские национальные интересы, то, что преследует Россия в ходе специальной военной операции», — цитирует Антонова ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии, — это шизофреническая логика.