Представитель ЕС: Брюссель приветствует телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Европейский союз приветствует телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что состоявшийся разговор открыл каналы связи между двумя государствами.

26 апреля Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским.

Зеленский после телефонного разговора с Си Цзиньпином заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.