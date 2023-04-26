Представитель ЕС: Брюссель приветствует телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского
- AP
Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что состоявшийся разговор открыл каналы связи между двумя государствами.
26 апреля Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским.
Зеленский после телефонного разговора с Си Цзиньпином заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.
7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.