В ООН после разговора Си Цзиньпина и Зеленского приветствовали мирные усилия по Украине

В ООН после разговора председателя КНР Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского приветствовали мирные усилия по Украине.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на офис Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Также в ООН выразили надежду, что Китай поспособствует разрешению конфликта на Украине.

Сегодня Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским.

Зеленский после телефонного разговора с Си Цзиньпином заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.