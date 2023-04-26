В ООН после разговора Си Цзиньпина и Зеленского приветствовали мирные усилия по Украине
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на офис Генсека ООН Антониу Гутерреша.
Также в ООН выразили надежду, что Китай поспособствует разрешению конфликта на Украине.
Сегодня Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским.
Зеленский после телефонного разговора с Си Цзиньпином заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.
7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.