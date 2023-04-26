В ООН после разговора Си Цзиньпина и Зеленского приветствовали мирные усилия по Украине

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В ООН после разговора председателя КНР Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского приветствовали мирные усилия по Украине.
В ООН после разговора Си Цзиньпина и Зеленского приветствовали мирные усилия по Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на офис Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Также в ООН выразили надежду, что Китай поспособствует разрешению конфликта на Украине.

Сегодня Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с Зеленским.

Зеленский после телефонного разговора с Си Цзиньпином заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.

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